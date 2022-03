Eriksen, maglia da titolare e in campo per 90’: il suo Brentford ritrova la vittoria

Riecco Christian Eriksen in campo dal 1’, dopo 9 mesi da quel Danimarca-Finlandia a Euro 2020. Ha giocato per tutto il match col suo Brentford

La squadra ha anche ritrovato la vittoria che mancava da 8 partite di Premier League. 90’ per l’ex Inter, protagonista nel successo per 3-1 della squadra grazia a una tripletta di Toney. Una grande gioia per Eriksen e per tutti gli appassionati di calcio del mondo.