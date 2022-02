Brentford, Eriksen brilla nell’amichevole contro i Rangers: due assist per l’ex Inter

Due gol per avvicinarsi al rientro: nell'amichevole con i Rangers brilla Christian Eriksen, che ispira i due gol del pareggio del Brentford

Due gol per avvicinarsi al rientro: nell'amichevole a porte chiuse contro gli scozzesi dei Rangers brilla Christian Eriksen, che ispira i due gol del pareggio del Brentford. Il 30enne danese, che in gennaio ha firmato un contratto di sei mesi con il club londinese, è apparso in discreta forma fisica nel corso dei 78 minuti in cui è rimasto in campo.