Stampa Uk – Eriksen vuole tornare a giocare, nel mirino c’è una prima data

Il calciatore danese ha ricominciato da un club di Premier e ora vuole tornare in campo al più presto

In Inghilterra è stato accolto alla grande e lui stesso se ne è reso conto quando ha sfilato per la prima volta davanti ai tifosi del Brentford. Ora Christian Eriksen, dopo aver avuto un malore in campo, vedersi installato un defibrillatore sottocutaneo e dopo aver rescisso con l'Inter, non vede l'ora di tornare a giocare.