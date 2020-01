Aldo, Giovanni e Giacomo: “Eriksen, foto alla Scala ha già fatto il giro del mondo. Lautaro…”

“Odio l’estate” è il loro nuovo film. Aldo, Giovanni e Giacomo, noti attori e tifosi nerazzurri, stanno pubblicizzando la loro nuovo pellicola e ne hanno parlato anche a Skysport24. Senza però dimenticare di parlare della loro squadra perché, sono tutti e tre d’accordo, la mamma e la fede non si cambiano mai.

«C’è Sanchez», dicono in coro quando gli chiedono come farà l’Inter per due gare senza Lautaro Martinez, squalificato dopo l’espulsione per proteste contro il Cagliari. «Ma se lo trucchiamo tantissimo e non lo facciamo sembrare Lautaro? Potremo fare una cosa del genere, con un po’ di fantasia», dice sorridendo Aldo. E su Eriksen aggiunge: «La foto alla Scala ha già fatto il giro del mondo».

E sul calo di rendimento dell’Inter nei mesi di gennaio e dicembre, Giacomo ha fatto una battuta: «Sarà colpa del Pm10, dell’inquinamento che in quei mesi aumenta su Milano. Il sindaco ha vietato la circolazione delle macchine domenica, ma noi… giochiamo a Udine. Dovrebbe vietare la circolazione il giorno del derby». «E’ impossibile che vada tutto storto come nelle scorse stagioni», ha sottolineato Giovanni.

E Giacomo gli ha fatto da spalla: «Anche perché grazie al mister, siamo in un altro mood». Sul derby Aldo ha spiegato: «Il derby non ha regole, è sempre sentito, è sempre scontrarsi con un muro». «Con l’arrivo di Ibra i milanisti si sono ringalluzziti, sono in una condizione di positività, hanno stappato lo spumante vista l’assenza di Lautaro. Si soffre col derby. Si soffre sempre, anche quando le partite sono chiuse. Ci aspettiamo Eriksen subito in campo. Se siamo interisti felici? Sì dai, c’è una buona prospettiva», ha aggiunto Giacomo. «Dove gioca Eriksen? Ci penserà Conte», ha concluso Giovanni.

(Fonte: SS24)