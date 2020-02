E’ festa in casa Inter: Christian Eriksen, nuovo centrocampista nerazzurro arrivato a gennaio, spegne oggi, 14 febbraio, 28 candeline. Ma ad Appiano Gentile è festa solo a livello metaforico considerando che lo scontro diretto con la Lazio è alle porte ed è da preparare nei minimi particolari. Ecco perché il club nerazzurro, sul suo profilo Twitter, ha ironizzato così in merito all’avvenimento per il danese: “Chi ha festeggiato il compleanno allenandosi oggi?”.