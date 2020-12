Il Giornale – Eriksen, una cosa resta da capire. Conte lo aveva detto a Marotta a Villa Bellini…

Inter e Milan sono prime in classifica e si parla del ritorno delle milanesi su tutti i quotidiani, anche quelli non sportivi. Il Giornale pone pure l’accento su quanto accaduto con il Bologna. Da una parte la vittoria per 3 a 1, Hakimi ritrovato e Lukaku che si conferma. E dall’altra quella nota a margine che viene da quanto accaduto con Eriksen. “All’Inter si parla molto di più di lui che di Lukaku. Colpa dei social, sfogatoio per quei tifosi che non amano Conte, o colpa di Conte, aguzzino tecnico di un giocatore che non ha mai amato?”, si chiede il quotidiano.

Il mister continua a ripetere di avere un buon rapporto con il danese. Su dieci partite ha giocato tre volte in Serie A da titolare e una volta su cinque in Champions. In campionato ha collezionato sei presenze sempre partendo dalla panchina e nelle ultime tre ha giocato solo nei minuti finali. È successo pure con il Bologna e il giocatore è tornato negli spogliatoi da solo, a testa bassa, mentre i compagni festeggiavano i tre punti.

“Lui e Conte, sempre più distanti. E il fumoso sospetto che quelle ridicole presenze di pochi minuti abbiano un che di contrattuale, legate forse ai bonus, forse alla possibilità di venderlo a gennaio. Perché Marotta, il regista dell’operazione fallimentare, s’è ormai rassegnato alla cessione e l’ha detto pubblicamente e ripetutamente. Il tecnico aveva chiesto la cessione a Villa Bellini: vendilo e prendiamo Kantè. Marotta ci ha provato, senza riuscirci. Conte pensa che Eriksen sia un giocatore come un altro, non un campione sul quale costruire la squadra. Ci ha provato ma non è un caso che le ultime 3 vittorie siano maturate con il “vecchio” modulo“, si legge sul quotidiano.

Che aggiunge pure: “Resta da capire perché Marotta e Conte non si siano parlati un anno fa, prima di buttare dalla finestra, soldi con i quali il tecnico avrebbe potuto avere giocatori di maggiore gradimento e utilità”.

(Fonte: Il Giornale)