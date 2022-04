VIDEO / Brentford-Tottenham, Eriksen cuore d’oro: firma una maglia Spurs ed emoziona un tifoso

Il passato non si dimentica, resta dentro di te, immortale. Così come le emozioni, che il calcio sa regalare. Ci è riuscito anche Eriksen

Il passato non si dimentica, resta dentro di te, immortale. Così come le emozioni, che il calcio sa regalare purissime. Ci è riuscito anche Christian Eriksen, ex centrocampista dell'Inter, al termine della partita di oggi tra Brentford e Tottenham, sua ex squadra (gara terminata 0-0). Nel settore riservato ai tifosi Spurs, infatti, un tifoso speciale con la maglia Tottenham del danese lo ha chiamato a sé. Eriksen non si è fatto pregare e, una volta giunto, ha firmato un autografo sulla maglietta, consegnandola poi al suo ammiratore, visibilmente emozionato. Gesto ovviamente apprezzato da tutti i sostenitori Spurs, che lo hanno largamente applaudito. Ecco le immagini: