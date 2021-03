Nazionale, Eriksen pronto ad affrontare l’Austria e spunta una foto dal passato

Il giocatore danese è ancora impegnato con la sua Danimarca che ha postato sui social un confronto fotografico niente male

Questa sera si gioca Austria-Danimarca e Christian Eriksen dovrebbe essere in campo. La Nazionale belga ha postato sui social una foto che arriva dal passato. Dalla partita tra le due Nazionali che si è giocata nel 2010. Anche allora l'interista giocava per il suo Paese. Ciuffo diverso, era sbarbato, ma aveva lo stesso sorriso.

La foto arriva dal profilo ufficiale della federazione danese: due Eriksen a confronto, nel 2010 e nel 2014, e soprattutto, come recita il post, 104 presenze dopo. Adesso che è diventato importante anche per l'Inter di Conte, chissà che tra qualche anno anche il club nerazzurro non possa fare un post del genere.