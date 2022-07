Il Giornale – Eriksen al Manchester United una favola, ma che danno per l’Inter

Christian Eriksen, tornato a giocare a gennaio con il Brentford dopo l'arresto cardiaco accusato durante lo scorso Europeo e l'addio forzato all'Inter, in pochi mesi è riuscito a tornare in una big come il Manchester United. Una vera e propria favola per lui, ma un danno tecnico ed economico per l'Inter, come scrive Il Giornale: "Eriksen era un giocatore dell'Inter ed è stato lasciato libero dal club quando i medici hannodichiarato che con quel cuore, secondo le leggi sanitarie vigenti in Italia, non avrebbe potuto giocare. Dobbiamo essere fieri e solidali con lenostre leggi sanitarie nello sport: meglio uno scrupolo in più che un rischio in più. Ma cosa dovrebbe dire l'Inter che, ai tempi, spese 27 milioni, con stipendio da 7,5 milioni, ed ora lo ritroverà nel Manchester? Il club ha perduto danari e un calciatore che poteva fare la differenza. Per sostituirlo ha ingaggiato Calhanoglu (d'accordo, parametro zero), quest'anno è arrivato l'ottimo Mkhitaryan, magari mettiamoci un Dybala. Eriksen valeva tutti costoro. L'Inter se ne sarebbe giovata nell'ultimo campionato. Forse sarebbe ancora in rosa.