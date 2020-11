Nations League, Eriksen decisivo: doppietta con la Danimarca. Vittorie e 90′ per Lukaku e De Vrij

Altra serata magica per Christian Eriksen con la maglia della Danimarca. Il centrocampista dell’Inter è stato decisivo con la doppietta su calcio di rigore che ha permesso alla formazione scandinava di portare a casa il bottino pieno nella sfida contro l’Islanda. Dopo aver sbloccato il risultato al 12′ con un rigore perfetto sotto la traversa, il pari di Kjartansson all’85’ sembrava aver complicato i piani della Danimarca. A pensarci in extremis è stato ancora una volta Eriksen, che ha trasformato il secondo penalty, concesso per il fallo di mano di Magnusson.

Sorridono anche Romelu Lukaku e Stefan De Vrij. L’attaccante nerazzurro ha firmato l’assist per Tielemans nel 2-0 del Belgio sull’Inghilterra. Lukaku è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, proprio come De Vrij: il difensore ha partecipato al successo per 3-1 dell’Olanda dell’ex allenatore nerazzurro Frank De Boer sulla Bosnia nel Gruppo 1 della Lega A, guidato dall’Italia a 90 minuti dal termine.