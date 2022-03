Di Canio: “Eriksen, pensavamo rigiocasse per beneficienza. Ma è qualità superiore”

L'opinionista di Skysport ha parlato delle prestazioni del danese con il Brentford e gli ha augurato di poter giocare i Mondiali

«Che assist ha fatto? Un cross con 3-4 avversari e lui la mette sulla testa del compagno a centro porta, c'è solo lui e lui vuole metterla esattamente lì. L'altro è lontano dal palo. Il compagno deve correre, senza saltare, senza perdere equilibrio, come l'ha guardato, Eriksen sa già che devo solo spingerla in porta. Che idea trasmette rivederlo? Ha calciato, sfiorato il gol. Sta giocando fa trequartista, lo fa correre di meno anche se nel campionato inglese si corre tanto. In queste squadre ci può giocare, parte con qualità in ripartenza e l'avversario si sbilancia. Può giocare 60-70 minuti a partita. Poi piano piano arrivare a giocare anche il Mondiale che è quello che ci auguriamo. Potevamo pensare ad una sorta di 'beneficienza' che stanno facendo per quello che gli è successo, maliziosamente, visto che l'allenatore del Brentford è suo connazionale e lo ha allenato da giovane e invece si è dimostrato fin da subito all'altezza. Anzi, anche se è al 60-70% sta portando a quella squadra una qualità superiore. Per cui è giusto così. In quella squadra è un fuoriclasse e lo ha dimostrato con un assist bellissimo».