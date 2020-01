CdS – Inter, l’operazione Eriksen non si sblocca: Mourinho fa i dispetti, gli incontri di ieri…

Altro che aiutino: José Mourinho fa i dispetti all’Inter. Lo Special One ha annunciato alla vigilia di voler schierare Christian Eriksen, grande obiettivo del mercato nerazzurro, questa sera nella sfida di Premier League tra il suo Tottenham e il Norwich.

Il Corriere dello Sport spiega che l’incontro di ieri tra Marotta e il presidente degli Spurs Levy non ha sortito gli effetti sperati. E nemmeno il calciatore, accompagnato dal suo entourage, sono riusciti a convincere la società a lasciarlo partire. Ma la fiducia non manca.

Dal canto suo, il Tottenham non ha paura di perdere Eriksen tra cinque mesi a parametro zero, con Mou che lo tratta come un qualsiasi altro elemento della rosa. Lo Special One ha annunciato che il danese sarà titolare, proprio come fece alla vigilia della gara contro il Watford. Resta da vedere quale sarà la scelta del portoghese questa sera.