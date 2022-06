Eriksen: “Ho diverse offerte che sto valutando. Mi piacerebbe giocare…”

Christian Eriksen non rinnoverà il suo contratto con il Brentford. L'ex centrocampista nerazzurro ha sul tavolo molte offerte come ha ammesso lui stesso a Viaplay: "Ho diverse offerte e opzioni che stiamo valutando, poi prenderemo una decisione. Mi piacerebbe giocare di nuovo in Champions League. So quanto è bello, ma per me non è essenziale".