Djuricic: “Il Sassuolo vuole arrivare dietro le grandi. Con Eriksen…”

Il numero 10 della squadra neroverde ha parlato degli obiettivi della sua squadra e anche di un aneddoto che lo lega all'interista

Filip Djuricic, numero 10 del Sassuolo, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle aspettative per questa stagione: «Abbiamo iniziato bene e vorremmo confermarci, dare continuità: insomma, arrivare dietro le grandi. Vincere la prima gara era importante: non solo perché si lavora meglio ma anche per Dionisi, debuttante in A: è una gran bella persona», ha sottolineato.