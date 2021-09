TS – Inter, Eriksen a Milano. Possibili nuovi esami entra la fine del 2021

Il centrocampista danese dell'Inter, dopo il malore avuto all'Europeo, è in attesa di capire cosa dovrà fare

"Come i supereroi che quando si tolgono il costume tornano alla vita normale, la stessa cosa sta succedendo a Christian Eriksen , che per il momento ha messo via il pallone in attesa di capire quando e se potrà tornare in campo (possibili nuovi esami entro la fine del 2021). Il danese è sereno a Milano, dove è rimasto a vivere e dove i figli sono iscritti a scuola. Ieri è di nuovo apparso sui social in uno scatto dopo essere stato da un noto barbiere in zona Moscova", si legge su Tuttosport.