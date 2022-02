Ex Inter, Eriksen si allena con il Brentford: esordio in Premier League fra 2 settimane?

Come vi abbiamo riportato, il Brentford ha accolto in questi giorni l'ex centrocampista dell'Inter, Christian Eriksen

Secondo la Gazzetta dello Sport, nel giro di un paio di settimane è anche pensabile che il danese faccia il suo debutto in Premier League con la maglia delle Bees:

"Poco importa che ci vorrà ancora un po’ prima di vederlo esordire in Premier. D’altronde, quei dannati trecento secondi e quelle settimane di riabilitazione in cui rincorreva il pallone da solo, tra Chiasso in Svizzera e Odense in patria, non si cancellano con un colpo di spugna. Bisognerà aver pazienza. Forse due settimane, forse un po’ di più. Nel Regno Unito, quasi tutti hanno adottato il Brentford come la loro seconda squadra. A maggior ragione da quando è arrivato Eriksen. Tutti attendono il lieto fine: la salvezza per le Bees, magari proprio con la rete decisiva del proprio nuovo numero ventuno. Forza Eriksen, forza Brentford!".