Primo gol con la maglia dell’Inter per Eriksen che ha sbloccato la gara di Europa League in casa del Ludogorets. A chiudere i conti ci ha poi pensato Lukaku fissando il risultato sul 2-0. Il danese ha celebrato sui social la sua prima rete in nerazzurro:

“Con la speranza che sia il primo di tanti. Buon risultato d’andata, un’altra gara per andare avanti. E grazie tante a tutti per i 2 milioni di follower su Instagram”.