CdS – Eriksen, rientro in Italia entro 10 giorni. Ecco l’ipotesi più probabile per il futuro

Il centrocampista dell'Inter non ci sarà giovedì, ma arriverà presto a Milano e presenterà al club la documentazione degli esami svolti

Dopo il malore avuto con la Danimarca lo scorso 12 giugno, Christian Eriksen si sta rilassando e ieri ha fatto la prima apparizione in pubblico, in spiaggia. Giovedì non sarà presente al raduno dell'Inter, come si era inizialmente pronosticato. Tornerà in Italia tra circa 10 giorni.