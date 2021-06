GdS – Eriksen, Europeo finito. Rimarrà ricoverato in ospedale per qualche giorno

Il talento dell'Inter ora sta meglio, ma dovrà sostenere esami approfonditi nei prossimi giorni per capire le cause dell'episodio

"Christian resterà ricoverato per qualche giorno. Il suo campionato d’Europa può considerarsi già concluso, anche se a domanda precisa la federazione danese ieri sera non ha risposto. Via social tutto il mondo ha manifesta vicinanza al centrocampista interista. Ma adesso il calcio passa in secondo piano. Andranno accertate le cause che hanno portato Christian Eriksen ad accasciarsi a terra e il suo cuore a fermarsi, rendendo necessario il massaggio cardiaco. Il campionato d’Europa che finisce è in fondo un dettaglio. Lo schema della vita aveva deciso così", riporta La Gazzetta dello Sport.