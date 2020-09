Il mercato condiziona l’Inter di Conte: con la Fiorentina fuori in 4, Eriksen c’è. E Vidal…

“La prima Inter ufficiale del 2020-21 è praticamente già pronta e sarà “condizionata” dalle scelte di mercato”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alle ultime di formazione in vista di Inter-Fiorentina di sabato sera, match che inaugura la nuova stagione per i nerazzurri. Come detto, le scelte di Conte saranno anche dettate dalle novità di mercato: Skriniar, Brozovic, Nainggolan e Ranocchia non saranno titolari, Vidal partirà dalla panchina e dall’inizio ci sarà Eriksen, che ha una ghiotta chance per il presente e il futuro.

FORMAZIONE TIPO – Con la squalifica di De Vrij, Conte potrebbe riproporre il tridente già visto contro il Pisa con D’Ambrosio e Kolarov ai lati di Bastoni. A centrocampo, invece, ci sarà il debutto di Hakimi sulla fascia destra, con Perisic che potrebbe scalzare Young a sinistra. In mediana Gagliardini e Barella con Eriksen in posizione più avanzata, alle spalle di Lukaku e Lautaro.