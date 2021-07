Inter, si rivede Eriksen: foto con un ragazzino in spiaggia

Un ragazzino ha incontrato il centrocampista, che si sta concedendo un po' di vacanza dopo tutto quello che è successo

Sprazzi di normalità per Christian Eriksen. Il centrocampista dell'Inter e della Danimarca ha infatti superato quanto accaduto in quello sciagurato 12 giugno, quando ha accusato un malore in campo che ha messo in serio pericolo la sua vita. Ora però il fuoriclasse si sta godendo qualche giorno di riposo e di vacanza con la sua famiglia al mare e un ragazzino, che lo ha incontrato in spiaggia, gli ha chiesto una foto, concessa con piacere da Chris.