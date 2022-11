Marocchi: “Eriksen ci sta poco nell’evoluzione del calcio. È un giocatore…”

Christian Eriksen è tornato a giocare per la Nazionale danese dopo quanto gli era accaduto all'Europeo, quando durante la partita con la Finlandia si era accasciato a terra per un malore. Quel giorno ha rischiato la vita ed è tornato a giocare con un defibrillatore sottocutaneo. Proprio quello non gli ha permesso di rimanere all'Inter e continuare a giocare in Serie A. Ha ricominciato così dalla Premier, dal Brentford prima, dallo United poi. Ed è tornato a vestire la maglia della Danimarca.