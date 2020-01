Inter, l’arrivo di Eriksen chiude le porte a Giroud? Nuove riflessioni in corso, Conte…

L’Inter è pronta ad accogliere ufficialmente il suo nuovo top player: nella giornata di ieri Christian Eriksen è atterrato a Milano e ha sostenuto le visite mediche di rito. Il suo arrivo cambierà necessariamente le gerarchie nel centrocampo di Conte, ma non solo: secondo Tuttosport, l’acquisto del danese potrebbe avere delle ripercussioni anche per quanto riguarda le strategie di mercato dei nerazzurri.

“L’acquisto di Eriksen ha però aperto nuove riflessioni tra i direttori circa l’opportunità di acquistare pure un vice Lukaku, considerato che il danese – da giocatore poliedrico quale è – può anche giocare benissimo come seconda punta. Questo rischia però di portare a un nuovo cortocircuito con Conte che nelle ultime settimane si era speso personalmente con Olivier Giroud per convincerlo, una volta consumatasi la rottura con il Chelsea, ad attendere che i tempi fossero maturi per ingaggiarlo“.

RIFLESSIONI IN CORSO – “Ora è il momento di stringere, ma la frenata di ieri lascia spazio a qualsiasi scenario. Anche perché, in questo pazzo giro a incastri di fine mercato, non va abbandonata neppure la pista che porta a Fernando Llorente che è sempre più ai margini del Napoli (che sta cercando disperatamente il suo sostituto) e con cui, a differenza di Giroud (a cui andrebbe garantito un contratto di due anni e mezzo) si potrebbero prendere impegni soltanto fino al termine della stagione senza vincoli ulteriori. Un motivo in più di riflessione sull’argomento è anche legato alla compilazione della lista Uefa dove possono essere fatti soltanto tre cambi rispetto a quella consegnata a settembre e gli slot, al momento, sono già occupati da Moses, Young e dallo stesso Eriksen“.