Eriksen in gol contro la Slovenia: “La mia storia all’Europeo ora è diversa”

«Questa volta - ha detto il giocatore nella conferenza stampa post gara - la mia storia all'Europeo è molto diversa e ovviamente è una cosa bellissima per me. Fortunatamente sono passate tante partite da allora e sono cambiate tante cose. Come ho detto due giorni fa, mi sentivo fiducioso rispetto a questa partita, sono felice di poter giocare. Mi ha fatto piacere segnare perché non era mai successo in questa competizione, sapevo questo, quindi ci stavo pensando, ma nella mia testa non c'era altro a parte il calcio. Sono felice di aver aiutato la squadra col primo gol. Certo sarebbe stata un'altra cosa fare i tre punti, saremmo stati più contenti e sicuri di noi. Ma deve servirci come campanello d'allarme per la prossima gara».