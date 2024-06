Eriksen, gol agli Europei 1100 giorni dopo il malore: ritorno da favola per l’ex Inter

Un ritorno da favola per l'ex Inter Christian Eriksen in nazionale: gol agli Europei 1100 giorni dopo il malore

Un ritorno da favola per l'ex Inter Christian Eriksen in nazionale. Danimarca-Finlandia a Copenaghen, il debutto a Euro 2020 (disputato nel 2021 a causa del Covid) e quei momenti di grandissima paura per l'allora centrocampista nerazzurro. Eriksen è tornato in campo agli Europei e lo ha fatto a tre anni di distanza dal malore accusato proprio sul rettangolo verde, in occasione dell’ultima edizione della competizione. Un episodio che ha segnato la carriera e l'esistenza del centrocampista danese, che oggi ha chiuso un cerchio in Slovenia-Danimarca nella maniera migliore.