Eriksen, mancava solo il gol: c’è anche il suo timbro sulla stagione dell’Inter

Il centrocampista danese, dopo aver conquistato stabilmente una maglia da titolare, ha trovato la prima rete in campionato

Un gol a lungo cercato e finalmente arrivato: Christian Eriksen ha finalmente realizzato la sua prima rete in campionato, in una partita - quella contro il Napoli - che può aver significato moltissimo in ottica scudetto. Il centrocampista danese, come scrive il Corriere dello Sport, ha così lasciato il suo timbro sulla stagione nerazzurra: "Il gol come definitiva consacrazione. Probabilmente, a Eriksen mancava solo quell'ultimo exploit per completare il suo percorso nell'Inter. È arrivato giusto l'altra sera a Napoli, per mettere un ulteriore mattoncino sullo scudetto. Inutile nascondere, però, che si è trattato di un percorso turbolento, tanto che solo 3 mesi fa appariva definitivamente compresso. Invece, oggi, proietta il volto del danese tra quelli dei nerazzurri che, a giochi fatti, illumineranno lo scudetto. Già perché l'accelerazione definitiva dell'Inter, con il sorpasso al Milan e il successivo distacco, è coincisa con il girone di ritorno. Ebbene, ad eccezione del match con la Fiorentina, seconda giornata, Eriksen c'è sempre stato e in 9 occasioni su 11 da titolare. Una bella differenza rispetto all'andata: solo 9 apparizioni su 19, di cui soltanto 4 da titolare e 3 con pochi spiccioli in campo".