Marianella: “Eriksen come una grande occasione durante i saldi. Con Conte l’Inter…”

Dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato del primo anno di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: “Secondo me la mano di Conte si è vista già quest’anno. Io lo reputo uno degli allenatori più straordinari al mondo, ma è chiaro che c’è un asterisco in tutto questo: l’acquisto di Eriksen. Secondo me è un giocatore straordinario, non esattamente in questo momento per la tipologia di squadra che ha disegnato Conte. E’ stato però una grande occasione di mercato, un po’ come quando ci sono i saldi a dicembre e trovi un bellissimo capo estivo: lo prendi, poi lo userai. Pensavo che già quest’anno l’Inter potesse vincere lo scudetto, speriamo di poterne discutere ancora, perchè vorrebbe dire che i campionati riprenderebbero normalmente: in tal caso credo che l’Inter sarebbe competitiva fino alla fine, e l’anno prossimo sarebbe ancora più forte, perchè la parola chiave è Antonio Conte“.