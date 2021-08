Eriksen: “Grazie a Kjaer e ai miei compagni, grazie tifosi per tutto l’affetto”

Il centrocampista danese ha voluto ringraziare per tutta la vicinanza dimostratagli dopo il malore accusato a Euro 2020

Christian Eriksen, ai microfoni del sito ufficiale della Uefa, è tornato nuovamente sul suo malore riscontrato in occasione del match di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia: "Un grande ringraziamento al mio amico e capitano Simon e ai miei compagni di squadra nella squadra danese per il vostro supporto, sia il 12 giugno che dopo. Grazie a tutti i tifosi che hanno inviato messaggi a me e alla mia famiglia. Significa molto e ci ha dato forza e sostegno. Grazie".