Riccardo Trevisani, negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’importanza di Alexis Sanchez e Christian Eriksen nell’Inter: “E’ venuto per giocare Juve-Inter, non Inter-Ludogorets. Sanchez? Non ha fatto così male. Qualche brutta prestazione, ma nel complesso non lo giudico così negativamente. Con l’Inter in corsa per lo scudetto, se dovesse andare avanti in Europa League sarà comunque una risorsa importante per i nerazzurri”.