Sky – Inter, Barella lunedì era in pratica con le stampelle. Eriksen provato e “stimolato”

Il dubbio su Barella resterà fino all’arrivo della squadra a San Siro. Il centrocampista – ha spiegato Paventi a Skysport – probabilmente farà un provino per capire quali sono le condizioni della sua caviglia. Lunedì era uscito da Appiano Gentile in pratica con le stampelle, ieri e oggi sembra vada meglio, ma ci deve essere la prova del campo. Per adesso Eriksen resta favorito. “È stato provato in questi giorni e stimolato alla ricerca della posizione giusta nel 3-5-2, ma ci portiamo il dubbio su Barella per capire se potrà andare almeno in panchina. Conte sta cercando di fare di tutto per averlo”, assicura l’inviato del noto canale satellitare.

(Fonte: SS24)