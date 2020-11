Gds: “Eriksen-Isco, storie con Inter e Real sembrano finite. Scambio? Oggi potrebbe essere…”

“Talenti con analogo destino”. Definisce così, La Gazzetta dello sport, le situazioni molto simili di Christian Eriksen e Isco, talentuosissimi centrocampisti ma ormai ai margini rispettivamente di Inter e Real Madrid. E La Gazzetta dello Sport riprende una curiosa indiscrezione di mercato lanciata ieri: “Le storie d’amore di Eriksen e Isco con i loro club sembrano ormai finite.

Ma se quella dello spagnolo è durata anni, il danese ha appena accennato un timido batticuore. Così dalla Germania sono rimbalzate ieri voci di contatti tra Inter e Real per uno scambio: Eriksen a Madrid e Isco a Milano. Oggi San Siro potrebbe essere la location per parlarne dal vivo, ma meglio non accennare la cosa a Zidane: «Isco rimane qua: è un nostro giocatore fino a prova contraria», ha ribadito in conferenza”.