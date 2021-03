Danimarca senza Eriksen contro Israele. Il ct: “Spero possa esserci con…”

Le parole di Kasper Hjulmand su Eriksen: "Tutti sanno che Christian ha grande qualità e un ruolo importante per la nostra nazionale"

"Tutti sanno che Christian ha grande qualità e un ruolo importante per la nostra nazionale. Quindi sono molto dispiaciuto per non averlo a disposizione per la gara con Israele, spero possa esserci nelle partite successive contro Moldavia e Austria". Così Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, in merito all'imposizione dell'ATS di Milano all'Inter di fermare tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali: Christian Eriksen, dunque, non ci sarà di sicuro contro Israele del 25 marzo.