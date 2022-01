Eriksen, con la Lazio il tributo di San Siro? “Nulla di organizzato ma è una possibilità”

Domenica, prima di Inter-Lazio, potrebbe esserci la standing-ovation per Eriksen. A riportarlo è il Corriere dello Sport

L'Inter ed Eriksen si sono reciprocamente salutati ufficialmente con la risoluzione del contratto ma "c'è la volontà di salutarlo in maniera calorosa a San Siro", come riporta il Corriere dello Sport. "E' stata avanzata l'ipotesi che la "cerimonia" possa andare in scena tra una settimana contro la Lazio, ma non c'è niente di organizzato perché il via libera deve arrivare da Christian. Fino a giovedì si è allenato insieme a un preparatore atletico danese di fiducia sul campo del Chiasso, poi è volato ad Amsterdam per festeggiare il nuovo anno insieme alla moglie e alla famiglia. Possibile che torni di nuovo a sudare in Svizzera e, in tal caso, l'abbraccio di San Siro prima della sfida con i biancocelesti sarebbe possibile", aggiunge il quotidiano.