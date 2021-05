Eriksen: “Lukaku? Era ora mi facesse un assist. Atalanta? Aspettiamo e vediamo…”

Le parole del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Inter Tv. Tanta soddisfazione e consapevolezza di aver realizzato un percorso incredibile.

Christian Eriksen ha commentato la vittoria contro il Crotone ai microfoni di Inter TV: "Un gol veramente importante, che ci avvicina allo scudetto. Sono entrato con il giusto approccio. Abbiamo giocato tante partite dure, siamo un po' stanchi. Il mister chi ha chiesto di giocare con il nostro stile, alla fine ce l'abbiamo fatta. Ci aspettavamo una partita molto difficile. Loro lottavano per la retrocessione. Lottavano per la loro vita, noi per la nostra. Alla fine siamo felici. Lukaku? Era ora che mi facesse un assist. Crea sempre grandi occasioni, è un grande attaccante. Aspettiamo e vediamo cosa succede domani. Festeggeremo domani, o un 'altra volta: non importa. Sappiamo che se non dovesse vincere saremmo campioni ma al massimo ci prepareremmo per fare una bella partita sabato prossimo contro la Sampdoria".