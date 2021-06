Il CT del Belgio: “Contro la Danimarca omaggeremo Eriksen. Vogliamo rivederlo presto”

Roberto Martinez ha parlato del giocatore danese dopo quanto accaduto nella gara contro la Finlandia

Romelu Lukaku ha partecipato alla conferenza stampa che precede la gara contro la Danimarca del suo amico Eriksen. Non ci sarà ma sarà omaggiato per quanto gli è successo contro la Finlandia. L'attaccante interista ha anche intenzione di passare da lui in ospedale e ne ha parlato col Ct Roberto Martinez. Pure lui in sala stampa ha detto la sua su quanto successo al centrocampista dell'Inter: «Quando ha avuto quel malore è stato un momento durissimo per la Nazionale danese. Come Belgio vogliamo inviare un messaggio positivo al giocatore. Tutti lo vogliamo vedere in campo prima possibile. Quindi lo festeggeremo in campo magari prima della partita. Una gara che è importante per entrambi le squadre. Ci fermeremo ad omaggiare Eriksen, poi tutti e 22 si riconcentreranno sulla partita».