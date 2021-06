Mbappé: “Spero che Eriksen stia bene, è stato terribile. Sappiamo quanto…”

Intervenuto in conferenza stampa, Kylian Mbappé ha raccontato come ha reagito alle immagini del danese colto da un malore

Intervenuto in conferenza stampa, Kylian Mbappé ha raccontato qual è stata la sua reazione dopo aver saputo del malore che ha colpito Christian Eriksen nel corso di Danimarca-Finlandia. "Eravamo in allenamento. L'allenatore ce lo ha detto alla fine. È stato terribile perché siamo giocatori e sappiamo quanto stress c'è in campo".