GdS – Eriksen, ci siamo: settimana prossima il parere dei medici italiani. “Ecco lo scenario”

Christian Eriksen è tornato ad allenarsi dopo il tremendo spavento di giugno: attesa la decisione dei medici italiani

Come vi abbiamo riportato, Christian Eriksen è tornato ad allenarsi dopo il tremendo spavento di giugno in occasione dell'arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia. Lo ha fatto nelle strutture dell'Odense, suo ex club danese, dato che non avrebbe potuto farlo in Italia. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la prossima settimana i medici italiani si esprimeranno sull'idoneità del centrocampista dell'Inter, con uno scenario di fatto scontato: