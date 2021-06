EDICOLA / CdS: “Nessuno come l’Italia. Primato per il gioco. Eriksen, il medico…”

Sulla prima pagina del giornale romano si parla della Nazionale di Mancini e si torna sul malore del danese dell'Inter

Il Corriere dello Sport in prima pagina parla della Nazionale italiana e scrive: "Nessuno come l'Italia. È azzurro il primato del gioco" e Verratti torna in gruppo. Si torna poi su Eriksen e sul malore avuto durante la gara tra la sua Danimarca e la Finlandia. Si riprendono le parole del medico che lo ha salvato dall'arresto cardiaco. Il giocatore sta meglio. Per ora sconosciute le cause del problema.