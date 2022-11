Eriksen, l’ex allenatore: “Tra i migliori di sempre, in Danimarca e nel mondo”

Tonny Hermansen, uno degli ex allenatori di Christian Eriksen, ha concesso un'intervista a tuttomercatoweb.com: "Eriksen è tra i migliori di sempre, in Danimarca e nel mondo. Christian era l'idolo di noi danesi già da bambino. Ricordo in particolare una partita tra il suo Middelfart U12 e il TPI U12 di mio figlio: al 45' il risultato era già 4-0 a favore del TPI. Eriksen entrò a 20 minuti dalla fine e il Middelfart riuscì a ribaltarla 8-4. Questo è sempre stato Christian, un fenomeno in grado di risolvere le partite da solo. Sono contento di averlo vissuto prima da avversario e poi da mio giocatore, visto che ho avuto la fortuna e il piacere di allenarlo nella selezione regionale dell'isola danese di Funen, il suo luogo di nascita. Conoscevo bene lui e suo padre, ho seguito così da vicino tutto il suo percorso calcistico".