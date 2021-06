Eriksen a Odense, la moglie Sabrina: “Sta bene, abbiamo solo bisogno di riposo”

Il centrocampista dell'inter è rientrato a casa dopo il periodo in ospedale, ora penserà solo a riposarsi poi al futuro

"Eriksen ha lasciato l’ospedale alle 13 di ieri, in mezzo ai saluti evidentemente commossi di medici e infermieri che con lui hanno condiviso le ore più difficili e quelle della ripresa. Ma Christian non si è diretto subito a Odense. Ha puntato la macchina verso nord, verso Helsingor, dove la Danimarca è in ritiro, circa 45 minuti da Copenaghen. È entrato nel centro sportivo, è sceso dall’auto e con il figlio Alfred in braccio si è presentato dai suoi compagni, con i quali ha pranzato. Intorno alle 16 è andato via, stavolta sì, in direzione Odense. Il tutto nel silenzio più assoluto della federazione danese, che solo più tardi, quando Eriksen era già rientrato a casa, ha emesso il comunicato in cui confermava l’intervento di giovedì e le dimissioni di ieri", aggiunge il quotidiano.