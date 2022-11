Mondiali, la Danimarca inserisce Eriksen tra convocati

L'ex nerazzurro è stato convocato dal ct Hjulmand per il prossimo Mondiale: la lista definitiva è attesa per lunedì

L'ex centrocampista dell'Inter, oggi al Manchester United, Christian Eriksen, è uno dei 21 giocatori convocati da Kasper Hjulmand nella rosa preliminare della Danimarca per la Coppa del Mondo. Nell'ultimo europeo, il danese aveva subito un arresto cardiaco che lo ha costretto a portare un defibrillatore. Da lì l'addio all'Inter perché il regolamento del campionato italiano non consente ai giocatori di essere in campo con quel tipo di dispositivo. Dopo quanto accaduto il 12 giugno del 2020, durante la gara della Danimarca con la Finlandia, il calciatore è rimasto fuori dal campo per otto mesi, poi è tornato a giocare in Premier League, prima al Brentford e oggi allo United.