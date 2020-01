“Eriksen, mossa Inter da scudetto”. E’ questo il titolo del trafiletto dedicato all’Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola venerdì 3 gennaio 2020: “Il club accelera i tempi per il danese. Piace Nandez nell’affare Nainggolan”, chiosa il quotidiano romano. In copertina le parole di Ibrahimovic, ufficialmente un nuovo giocatore del Milan mentre c’è anche spazio per l’annuncio di Kulusevski alla Juventus.