Sky – Inter-Eriksen, Marotta chiaro. Ritorno al Tottenham? Mou favorevole, ma c’è un ostacolo

In attesa della sfida di campionato contro la Roma, big match valido per la diciassettesima giornata e in programma domani alle 12:30 all’Olimpico, l’Inter lavora sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Sky Sport fa il punto sui possibili arrivi in casa nerazzurra: “Sarà un mercato a costo zero: se ci sarà un’uscita si potrà pensare a un’entrata, altrimenti si lavorerà su occasioni a fine mercato come nel caso di Eder“.

In uscita bisogna trovare una nuova destinazione a Christian Eriksen: “Ha avuto più minuti a disposizione a Genova – rispetto al solito -, ma Marotta è stato molto chiaro: ha parlato di giocatore fuori dal progetto e quindi sul mercato. Il problema è che questo mercato non è frenetico. C’è l’ipotesi di un possibile ritorno in prestito al Tottenham, ma con un problema d’ingaggio anche se a Mourinho piacerebbe. Al momento qualche sondaggio con l’agente ma nulla di caldo“.