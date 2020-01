Eriksen, una fabbrica di assist per Lukaku e Lautaro: l’Inter scopre nuove soluzioni

L’Inter si prepara ad accogliere Christian Eriksen: il centrocampista danese è ormai a un passo dal vestire la maglia nerazzurra, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità del buon esito della trattativa con il Tottenham. Il suo arrivo, come evidenzia il Corriere dello Sport, garantirà nuove soluzioni tattiche ad Antonio Conte, e a beneficiarne maggiormente saranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez:

“L’acquisto di Eriksen porta nell’Inter un elemento che non aveva in organico: un centrocampista/trequartista di qualità tecnica assoluta. […] Tanto per cominciare Lautaro e Lukaku avranno a disposizione un nuovo tipo di innesco. Non solo il cross dalle fasce, non solo il dialogo stretto fra loro due messi in verticale, ma anche la palla svelta nel corridoio, l’assist che sbaracca le difese. Cambierà il modo di giocare dei due attaccanti, che dovranno vivere sul filo del fuorigioco, dovranno muoversi col tempo esatto, in perfetta sincronia fra loro (e questo già accade) e fra loro ed Eriksen, che aspetta solo che la difesa avversaria perda l’attimo dell’uscita o della “fuga” indietro per mettere la palla buona“.

LA POSIZIONE – “Nel calcio di Conte non è previsto il trequartista. Non c’era nemmeno in Nazionale. Quando è arrivato all’Inter, si è fatto comprare due centrocampisti di qualità come Sensi e di passo come Barella, due che entrano in area a rimorchio dell’azione, quasi sempre senza palla. In organico aveva già Vecino come centrocampista di quel tipo. Eriksen appartiene a un’altra razza e sarà curioso capire se, per favorire l’inserimento del danese, Conte modificherà il modulo passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2. A occhio, difficilmente cambierà, anche perché Eriksen in carriera ha fatto pure il centrocampista, ovviamente offensivo, sia sul centrodestra che sul centrosinistra“.