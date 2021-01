Nessuno come Christian Eriksen in Premier League. Secondo quanto riferisce WhoScored, a partire dalla stagione 2013/2014 ad oggi, il centrocampista danese ha raggiunto quota 571 occasioni create. Alle spalle del calciatore ex Tottenham e ora all’Inter. Ci sono Mesut Ozil (558), che si appresta a lasciare l’Arsenal in questa sessione di mercato, Hazard (528) del Chelsea e la coppia del Manchester City formata da De Bruyne (513) e Silva (511).