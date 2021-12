Eriksen, il ds dell’Odense: “Il futuro di Chris? Solo lui sa cosa fare”

Dopo l'addio al club nerazzurro il centrocampista potrebbe giocare nel club danese, ma ci sono anche altre società pronte ad accoglierlo

A Fotbollskanalen, il neo ds del Odense , Björn Wesström , ha parlato di Christian Eriksen. Il calciatore danese ha lasciato oggi ufficialmente l'Inter ma da diverse settimane si sta allenando nel centro sportivo del club. In un virgolettato rilasciato nei giorni scorsi, il dirigente (che entrerà in carica da gennaio al posto di Hemmingsen) ha parlato del centrocampista:

«So molto, molto poco. Non è una situazione che conosco, ma so che Michael (Hemmingsen, direttore sportivo.ndr) conosce meglio la questione. Non devo dire molto su questa cosa. Credo che sia lo stesso Christian, prima di tutto, a sapere cosa vuole fare del suo futuro. Se mi stuzzica l'idea di averlo? Certo. È un giocatore di livello mondiale», ha spiegato.