Eriksen operato al cuore, ora due scenari: “Futuro all’Inter a rischio”

Sono ridotte le chance di rivedere in campo Christian Eriksen in Serie A, con la maglia dell’Inter. È stata una giornata ricca di novità ed emozioni quella di ieri, per il trequartista danese e per la sua nazionale, che è scesa in campo alle 15 contro il Belgio di Romelu Lukaku, grande amico di Chris (oltre che compagno in nerazzurro). Dall’annuncio in mattinata, con la necessità di installare un defibrillatore sottocutaneo, all’operazione e ora l’incognita futuro. La Gazzetta dello Sport oggi ripercorre quanto accaduto ieri a Eriksen e si sofferma su quello che potrà accadere adesso.