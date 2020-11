Mesto: “Il rendimento di Barella non aiuta Eriksen. Ma le sue caratteristiche…”

La questione Eriksen tiene banco ovunque si parli di Inter. A Skysport ne ha parlato anche l’ex calciatore di Reggina e Napoli, Giandomenico Mesto. «Quello che sta facendo Barella, visto lo stato di forma e le prestazioni notevoli, non gioca a favore del danese. Ma in una squadra come l’Inter servono giocatori con diverse caratteristiche. Sicuramente, data l’entità dell’acquisto, ci si aspettava di più dal giocatore. Ma in certi tipi di partite fa comodo avere giocatori alternabili in quella posizione sulla trequarti, con caratteristiche diverse», ha detto dell’interista.

(Fonte: SS24)