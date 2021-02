Inter, svolta Eriksen: “C’è una cosa che non ha mai accettato. E lo ha fatto capire ad Appiano”

I meriti della rinascita di Eriksen sono soprattutto di Christian, che ad Appiano ha dimostrato di non voler accettare un fatto

La svolta è arrivata, per la gioia di tutti i tifosi dell'Inter. Christian Eriksen sta finalmente diventando un pilastro della squadra di Antonio Conte, cosa che tutti, nell'ambiente nerazzurro, speravano avvenisse fin dal suo arrivo nel gennaio del 2020. Il merito è soprattutto del danese, che non ha mai mollato e che, anche quando le critiche erano feroci e quando il suo ritorno in Premier League sembrava a un passo, non ha mai accettato l'idea di fallire nella sua esperienza in Italia. E lo ha fatto capire chiaramente ad Appiano Gentile, impegnandosi al massimo e lavorando sodo: