Inter, per Eriksen possibile ritorno all’Odense: “Se vuole, per lui c’è posto”

Si apre un nuovo scenario per il futuro di Eriksen: a parlarne è un dirigente dell'Odense, club danese in cui è cresciuto

Con ogni probabilità (la decisione definitiva è attesa entro fine anno), Christian Eriksen non potrà tornare a giocare in Italia con la maglia dell'Inter. La legislazione italiana, infatti, è molto chiara e severa, e non permette di tornare in campo con un defibrillatore permanente impiantato. Dunque, per il centrocampista danese si aprono altre ipotesi. Come quella del ritorno in patria, per esempio all'Odense, club che gli ha consentito di allenarsi nelle proprie strutture in questi giorni. Intervistato sull'argomento, Enrico Augustinus, il direttore della società che controlla e gestisce il club danese di prima divisione, ha detto: